Hussain Shahzad fut à une période le chef personnel de la famille Federer. Il a raconté celle période pour The Scroll. Il explique avoir été contacté par Mirka Federer. Il n’en croyait pas ses yeux.

« Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé sur un vol pour Indian Wells où Federer jouait. Il avait un entourage de 24 personnes. Il y avait deux chefs personnels – Daniel et moi. À la fin, il m’a demandé si je voulais déménager en Suisse, mais j’ai réalisé que le cheffing personnel n’était pas pour moi« , a-t-il détaillé.

Le chef indien a été marqué par la sympathie des Federer : « Je n’avais jamais rencontré de personnes aussi prestigieuses et elles étaient incroyables et humbles. Ils vous respectaient, respectaient votre travail et vous parlaient comme des égaux. J’ai vu le vrai luxe et je l’ai apprécié, mais je savais que je ne voulais pas le faire longtemps« , a assuré Shahzad.

De quoi en apprendre un peu plus sur l’homme aux 20 Grands Chelems…