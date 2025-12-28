Redescendu au 14e rang mondial, Daniil Medvedev sort d’une saison déce­vante. En Grand Chelem, il n’a pu faire mieux qu’un deuxième tour à l’Open d’Australie. L’ancien protégé de Gilles Cervara sera attendu au tour­nant par les obser­va­teurs qui espèrent une saison du rebond pour le joueur.

Le président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev, croit en un retour au premier plan du cham­pion de l’US Open 2021. Mieux, avec un petit coup de pouce au tirage au sort des Majeurs, il est convaincu que « Meddy » peut faire des parcours intéressants.

« Il y a deux joueurs phares actuel­le­ment, bien sûr : Alcaraz et Sinner. Mais avec un bon tableau, Medvedev pour­rait bien obtenir un bon résultat. Car derrière eux, il y a six ou sept joueurs à peu près équi­va­lents en termes de niveau. Tout dépendra de qui sera le plus frais en phase finale et de la façon dont ils progres­se­ront dans le tableau. Le tennis n’est pas limité dans le temps, et si vous arrivez en quarts de finale sans trop vous fati­guer, vous êtes déjà favori. Si les circons­tances sont favo­rables, Daniil peut très bien s’en sortir », a commenté le Russe, dans des propos relayés par Championat.