Redescendu au 14e rang mondial, Daniil Medvedev sort d’une saison décevante. En Grand Chelem, il n’a pu faire mieux qu’un deuxième tour à l’Open d’Australie. L’ancien protégé de Gilles Cervara sera attendu au tournant par les observateurs qui espèrent une saison du rebond pour le joueur.
Le président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev, croit en un retour au premier plan du champion de l’US Open 2021. Mieux, avec un petit coup de pouce au tirage au sort des Majeurs, il est convaincu que « Meddy » peut faire des parcours intéressants.
« Il y a deux joueurs phares actuellement, bien sûr : Alcaraz et Sinner. Mais avec un bon tableau, Medvedev pourrait bien obtenir un bon résultat. Car derrière eux, il y a six ou sept joueurs à peu près équivalents en termes de niveau. Tout dépendra de qui sera le plus frais en phase finale et de la façon dont ils progresseront dans le tableau. Le tennis n’est pas limité dans le temps, et si vous arrivez en quarts de finale sans trop vous fatiguer, vous êtes déjà favori. Si les circonstances sont favorables, Daniil peut très bien s’en sortir », a commenté le Russe, dans des propos relayés par Championat.
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 13:49