Denis Shapovalov se sent beaucoup mieux sur le court depuis qu’il collabore Mikhail Youzhny. Ce dernier lui a notamment conseillé de faire appel à un psychologue. Un tournant pour le Canadien.

« Il me l’a recommandé peu de temps après avoir commencé notre collaboration, donc c’était très excitant pour moi de commencer cette nouvelle étape. Je sentais qu’une grande partie de mon jeu et, en général, mes performances, pourraient s’améliorer. Et je pense que cela m’a incroyablement aidé. Cela m’a aidé à me débarrasser de toute la colère et des émotions que j’ai dans mes matchs et m’a permis de jouer librement – cela me permet de jouer mon jeu à tout moment« , a déclaré Shapovalov dans une interview accordée à l’ATP.