La défaite d’en­trée de Denis Shapovalov en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 d’Estoril a dû lui faire mal d’un point de vue psycho­lo­gique. Battu par Corentin Moutet, le Canadien a toujours autant de mal à enchainer les victoires. Un enchai­ne­ment qu’il juge primor­dial pour bien jouer. En tout cas pour le natif de Tel‐Aviv c’est un problème mental, qui n’a rien à voir avec la terre battue.

« C’est un problème mental plus qu’autre chose, parce que je m’en­traîne très bien et à un très haut niveau, mais je ne suis pas capable d’at­teindre ce niveau en match. Je pense, encore une fois, que c’est plus une chose mentale. Si je m’en­gage complè­te­ment, je vais réussir ces coups, mais quelque chose me retient. Je ne suis pas complè­te­ment engagé. Il s’agit juste d’avoir ce déclic et de s’en­gager menta­le­ment, de ne pas avoir peur d’en manquer une ou deux. Je pense que c’est plus une ques­tion de confiance. Quand je suis en confiance, je ne doute pas de moi et je suis capable d’y aller. Là je n’ai pas eu beau­coup de matches, donc je suis un peu rouillé. Mais je ne pense pas que ce soit la terre battue qui fasse une différence. »