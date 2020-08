Denis Shapovalov a été interrogé par le média canadien TSN. Pour Denis, le huis clos ne favorise personne mais il permet un vrai « flash back » : « Nous verrons comment tout cela fonctionne, mais je crois que cette situation ne profite ni ne nuit à personne. Nous avons tous joué avec des courts pratiquement vides auparavant lorsque nous étions plus jeunes et que nous participions à certains Futures et Challengers. Donc, ce sera comme revenir dans le passé. Si la situation peut nous paraitre étrange en ce moment, je pense que tous les joueurs sont très motivés à l’idée de rejouer en complétion, de tenter de soulever des trophées. Tout le monde veut faire de son mieux, cela va offrir du spectacle «