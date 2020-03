Parler de tennis paraît bien secondaire dans ce contexte et au regard de la crise sanitaire actuelle. Le site Internet de l’ATP publie un entretien avec Denis Shapovalov où ce dernier espère montrer l’exemple pour les futures générations canadiennes : « Je veux que mon tennis soit une inspiration pour les enfants qui commencent à jouer. Je veux juste leur montrer qu’il est possible de réaliser leurs rêves si on y croit très dur. J’espère que cela pourra inspirer la jeune génération du Canada à prendre des raquettes et croire qu’elle pourra devenir professionnelle tout en vivant et en s’entraînant au Canada. »