Les sorties se multi­plient sur le gel du clas­se­ment ATP. « Si nous avions le système normal, je pense que je serais numéro 4 mondial », décla­rait mardi Andrey Rublev, actuel­le­ment 8ème. Denis Shapovalov a lui aussi forcé le trait sur les 4 sacres consé­cu­tifs dans les tour­nois ATP 500 du russe pour s’étonner de ce mode de calcul des points.

« J’étais étonné que Rublev ait gagné comme 25 ATP 500 et qu’il n’ait pas pu plus grimper au clas­se­ment. Donc, d’un côté, c’est bien que vous ne tombiez pas mais de l’autre, comme vous l’avez dit, il est diffi­cile de grimper donc je ne sais pas vrai­ment quoi en penser. Mais encore une fois, je ne suis pas impliqué. Et je ne sais pas quelles autres options ils avaient vrai­ment », a déclaré le Canadien, tout de même assez mesuré.