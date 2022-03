Invité à réagir aux larmes de Naomi Osaka en plein match après la remarque déso­bli­geante d’un spec­ta­teur, Denis Shapovalov, qui a visi­ble­ment eu de la peine pour la Japonaise, a employé des mots très forts pour quali­fier certaines remarques ou insultent que certaines personnes se permettent de dire, notam­ment sur les réseaux sociaux.

« La plupart des gens sont évidem­ment très bien. Juste certains indi­vidus parfois. C’est diffi­cile. Tout ce que vous pouvez demander, c’est qu’ils soient escortés dehors. Je pense que ce n’est pas respec­tueux pour les joueurs. Mais je ne pense pas que l’ar­bitre du tournoi puisse faire grand‐chose. C’est dommage parce que ça ne sert à rien de dire quelque chose comme ça. Je ne veux pas parler pour Osaka, mais je pense qu’elle a mis tout ce qu’elle pouvait dans son tennis. Quand vous entrez sur le court et que quel­qu’un vous dit ‘Tu es nulle’, ça craint. Ça craint d’en­tendre ou de ressentir ça », a lancé le Canadien avant de s’en prendre à ceux qui critiquent ou insultent derrière leur écran. « Je pense que la plupart des gens qui nous écrivent sur Instagram n’ont pas vrai­ment les couilles de nous dire la même chose en face. Je pense en effet que ça arrive beau­coup plus sur les réseaux sociaux. Vous devez être prudent et trouver un moyen de ne pas leur donner de l’importance. »