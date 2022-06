Malgré un debut de saison sérieux (quart de fina­liste à l’Open d’Australie et demi‐finaliste à Dubaï) et un éclair à Rome, Denis Shapovalov a bien du mal à réaliser une saison digne de son talent. Battu d’en­trée au Queen’s par Tommy Paul pour une cinquième défaite de rang, le Canadien va se présenter à Wimbledon avec aucun repère et un senti­ment d’urgence. Demi‐finaliste la saison passée, il sait déjà qu’il va perdre 720 points quoi qu’il arrive après la deci­sion de l’ATP de ne pas accorder de points.

Malgré cette forme rela­tive, on sait tous que Denis peut toujours faire un coup et ce même s’il manque terri­ble­ment de régu­la­rité que ce soit dans ses perfor­mances globales tout comme en match où il peut aligner cinq points de folie puis faire cinq fautes directes.

16e joueur à la Race, il n’est pas encore dans les abîmes mais dans un petit tour noir dont il doit s’ex­tirper d’au­tant que la saison sur ciment lui sera norma­le­ment favo­rable avec en point de mire l’Open du Canada du 8 au 14 août à Toronto.