Denis Shapovalov n’est pas un « bad boy ». Sa disqua­li­fi­ca­tion à Washington démontre une nouvelle fois qu’il n’y a pas vrai­ment de fil conduc­teur concer­nant les sentences pronon­cées par les offi­ciels. C’est tout simple­ment le point qui dérange le Canadien, victime d’un système.

« Les derniers jours n’ont pas été faciles, ni pour moi ni pour mon équipe. Je n’ai pas dormi pendant deux nuits. Je n’ai pas eu la chance de bien récu­pérer. Pendant plus de 48 heures, je ne pensais qu’à ça. C’était très stres­sant. À un certain moment après le match, c’était telle­ment injuste que je n’étais pas certain de jouer cette semaine, ou même tout court. J’avais l’impression qu’on m’avait volé quelque chose sans raison valable. Je méri­tais certai­ne­ment un aver­tis­se­ment et ça aurait dû s’arrêter là. »