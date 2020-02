Le Canadien Denis Shapovalov qui était encore il y a peu un membre de la Next Gen s’est exprimé sur le sujet Jannik Sinner, et il est plutôt enthousiaste sur l’avenir du prodige italien : » Bien sûr que je connais Jannik, et tout le monde sait qu’il possède des vraies qualités techniques, une frappe de balle lourde, mais cela j’ai envie de dire que c’est quelque chose que tu peux un peu travailler. Mais ce qui est le plus impressionnant c’est son mental. A son âge, parvenir à rester aussi zen alors même que tu arrives sur le circuits, c’est un vrai plus, une qualité rare. »

De votre envoyé spécial à Marseille