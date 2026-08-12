Tenant du titre et faisant partie des grands favoris pour soulever à nouveau le trophée, Ben Shelton n’était clai­re­ment pas là pour plai­santer dans ce duel de gros serveurs face à Jakub Mensik.

Très incisif dès le début de la rencontre et parti­cu­liè­re­ment perfor­mant au retour, l’Américain n’a laissé aucune chance au Tchèque, s’imposant sèche­ment 6–3, 6–1 en seule­ment 1h12 de jeu.

Interrogé après cette démons­tra­tion, Shelton a expliqué adorer les grands matchs et les ambiances élec­triques, qui lui permettent de se trans­cender et de déve­lopper son meilleur tennis.

« Je suis clai­re­ment un joueur qui aime les grands matchs. J’adore disputer des rencontres impor­tantes, dans de grands stades et devant beau­coup de public. J’aime affronter les meilleurs joueurs du monde » a déclaré Ben Shelton.