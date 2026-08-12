Tenant du titre et faisant partie des grands favoris pour soulever à nouveau le trophée, Ben Shelton n’était clairement pas là pour plaisanter dans ce duel de gros serveurs face à Jakub Mensik.
Très incisif dès le début de la rencontre et particulièrement performant au retour, l’Américain n’a laissé aucune chance au Tchèque, s’imposant sèchement 6–3, 6–1 en seulement 1h12 de jeu.
Interrogé après cette démonstration, Shelton a expliqué adorer les grands matchs et les ambiances électriques, qui lui permettent de se transcender et de développer son meilleur tennis.
« Je suis clairement un joueur qui aime les grands matchs. J’adore disputer des rencontres importantes, dans de grands stades et devant beaucoup de public. J’aime affronter les meilleurs joueurs du monde » a déclaré Ben Shelton.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 10:42