Nombreux sont les joueurs à avoir déjà pris la parole pour criti­quer le format des Masters 1000 en 12 jours. Zverev a fait part de son mécon­ten­te­ment tout récem­ment, expli­quant que ni les joueurs ni les fans n’ap­pré­ciaient ce nouveau format.

Désormais, c’est au tour de Ben Shelton de venir apporter son opinion, qui va logi­que­ment dans le même sens. L’Américain regrette avant tout le fait que le niveau de jeu global soit péna­lisé par les jours de coupures à répé­ti­tion, qui ne permettent pas de créer un élan de confiance.

« Même si mon tennis s’adapte très bien à ces condi­tions chaudes et humides, ne pas jouer dans un tel contexte toute l’année peut demander un long temps d’adap­ta­tion. La semaine dernière, je suis allé à Washington pour l’im­por­tance de ce circuit, mais j’étais très fatigué physi­que­ment et menta­le­ment. Je pensais qu’en dispu­tant quelques matchs, j’en verrais les avan­tages cette semaine, et c’est ce qui s’est passé. C’est diffi­cile de parti­ciper à des tour­nois de deux semaines, car le jour entre les deux coupe le rythme. Cela fait baisser le niveau de jeu, on en parle tous dans les vestiaires. En jouant deux ou trois jours de suite, on retrouve un rythme constant et une plus grande confiance en son jeu »