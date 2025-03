Ben Shelton va affronter Khachanov au 2ème tour. Avant le tournoi, il s’est confié sur son avenir et notam­ment sur les personnes qui croient en lui.

« Les gens parlent beau­coup trop de poten­tiel, mais ce qui compte, c’est le travail que vous faites et je sais que je travaille dur, que je travaille dur pour m’amé­liorer et être plus complet. Je suis sûr que tous les autres le font aussi mais je sais que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour progresser, et cela me donne confiance. Je sais que je vais conti­nuer à grandir et à apprendre. Je ne me vois pas comme un produit final. En ce sens, je serais d’ac­cord pour dire que c’est exci­tant pour moi, et je veux juste voir à quel point je peux devenir bon »