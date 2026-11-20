Ben Shelton a eu chaud, mais l’Américain est finalement parvenu à se qualifier pour les demi‐finales du Masters de Turin en terminant à la deuxième place de son groupe, derrière le numéro un mondial, Alexander Zverev.
Désireux de franchir un nouveau cap dans sa progression, le gaucher américain semble avoir adopté un jeu plus posé ces derniers temps. Une évolution qui devrait se poursuivre avec l’arrivée de Juan Carlos Ferrero dans son équipe.
Lors d’une interview accordée au quotidien espagnol El Mundo, Shelton a justement évoqué la nécessité de gagner en constance et de canaliser cette fougue qui fait sa force, mais qui peut aussi le pousser à commettre trop de fautes directes, notamment du côté de son revers.
« Quand je parviens à gagner des échanges longs sans me déconcentrer, sans prendre de mauvaises décisions ni commettre de fautes directes, c’est là que mes adversaires ont le plus de mal à jouer contre moi.Tout le monde sait que j’ai un grand service, mais si mes adversaires n’ont qu’à renvoyer quelques balles parce qu’ils savent que je vais faire une faute, ils se sentent plus à l’aise et me prennent l’initiative. » a déclaré Ben Shelton.
Publié le vendredi 20 novembre 2026 à 10:12