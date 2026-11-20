Ben Shelton a eu chaud, mais l’Américain est fina­le­ment parvenu à se quali­fier pour les demi‐finales du Masters de Turin en termi­nant à la deuxième place de son groupe, derrière le numéro un mondial, Alexander Zverev.

Désireux de fran­chir un nouveau cap dans sa progres­sion, le gaucher améri­cain semble avoir adopté un jeu plus posé ces derniers temps. Une évolu­tion qui devrait se pour­suivre avec l’ar­rivée de Juan Carlos Ferrero dans son équipe.

Buen repor­taje a Ben Shelton en Turín.



« Ahora intento tomar deci­siones inte­li­gentes mien­tras mantengo mi agre­si­vidad, espe­cial­mente con el movi­miento de pies y tratando de golpear la pelota antes ».



« Cuando soy capaz de ganar inter­cam­bios largos sin descon­cen­trarme, sin tomar… https://t.co/wpMkKsqLeR pic.twitter.com/kDVP6Wa22E — Pablo Amalfitano (@amalfitanopablo) November 19, 2026

Lors d’une inter­view accordée au quoti­dien espa­gnol El Mundo, Shelton a juste­ment évoqué la néces­sité de gagner en constance et de cana­liser cette fougue qui fait sa force, mais qui peut aussi le pousser à commettre trop de fautes directes, notam­ment du côté de son revers.

« Quand je parviens à gagner des échanges longs sans me décon­cen­trer, sans prendre de mauvaises déci­sions ni commettre de fautes directes, c’est là que mes adver­saires ont le plus de mal à jouer contre moi.Tout le monde sait que j’ai un grand service, mais si mes adver­saires n’ont qu’à renvoyer quelques balles parce qu’ils savent que je vais faire une faute, ils se sentent plus à l’aise et me prennent l’initiative. » a déclaré Ben Shelton.