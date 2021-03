Rainer Shuettler est un vrai obser­va­teur du circuit mondial, et Eurosport Allemagne le consulte de temps en temps pour qu’il décrypte l’actualité.

Dans sa carrière, l’Allemand a eu la chance de croiser Roger Federer qu’il a d’ailleurs battu trois fois en quatre duels mais c’était vrai­ment le début de la carrière du Suisse.

Comme tous les passionnés, il attend donc le retour du Suisse sur les courts mais il est aussi prêt à lui « pardonner » quelques contre‐performances : « Ce que Roger a réalisé au cours de sa carrière restera toujours excep­tionnel et prodi­gieux. Il a battu telle­ment de records et remporté telle­ment de tour­nois et de titres majeurs que même quelques défaites n’y chan­ge­raient rien. Si Federer perd quelques matchs ce ne sera pas grave », a expliqué Rainer.

Il est vrai que l’on est tous prêt à digérer des revers de la part du Suisse si cela lui permet de revenir progres­si­ve­ment à un niveau lui permet­tant de tenter d’aller notam­ment cher­cher le titre à Wimbledon.