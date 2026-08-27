Ancien joueur profes­sionnel italien, désor­mais consul­tant pour le site Eurosport et OA Sport, Juan Monaco a fait part de ses prédic­tions pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après le forfait de Jannik Sinner.

« Medvedev ? Je le vois perdu au milieu de nulle part. Le choix de Golubev comme entraî­neur est étrange, car ce n’est pas le genre de profil qu’un joueur de haut niveau choisit habi­tuel­le­ment. Il me semble un peu perdu. Zverev ? Il a dû se ressourcer, même s’il n’a pas fait de grandes choses à New York ces dernières années. Si je devais me prononcer aujourd’hui, je mise­rais sur Zverev et Fils, même si, pour l’instant, le Français n’a atteint au mieux que les huitièmes de finale dans un Grand Chelem. Il y a aussi quelques Américains emmenés par Shelton, puis il y a Jodar, même si pour moi, c’est encore trop tôt pour lui, sans oublier les Italiens. Mensik ? Je ne le cite pas, mais il pour­rait avoir une chance. Si Alcaraz était à 80 % de ses capa­cités, il pour­rait vrai­ment revenir tout de suite avec le titre. Djokovic ? Je ne pense pas qu’il puisse gagner sept matchs au meilleur des cinq sets »