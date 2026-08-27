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« Si Carlos Alcaraz, de retour de quatre mois et demi de bles­sure, est à 80 % de ses capa­cités, il peut vrai­ment rega­gner tout de suite un titre du Grand Chelem », affirme Guido Monaco

Par
Baptiste Mulatier
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Ancien joueur profes­sionnel italien, désor­mais consul­tant pour le site Eurosport et OA Sport, Juan Monaco a fait part de ses prédic­tions pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après le forfait de Jannik Sinner. 

« Medvedev ? Je le vois perdu au milieu de nulle part. Le choix de Golubev comme entraî­neur est étrange, car ce n’est pas le genre de profil qu’un joueur de haut niveau choisit habi­tuel­le­ment. Il me semble un peu perdu. Zverev ? Il a dû se ressourcer, même s’il n’a pas fait de grandes choses à New York ces dernières années. Si je devais me prononcer aujourd’hui, je mise­rais sur Zverev et Fils, même si, pour l’instant, le Français n’a atteint au mieux que les huitièmes de finale dans un Grand Chelem. Il y a aussi quelques Américains emmenés par Shelton, puis il y a Jodar, même si pour moi, c’est encore trop tôt pour lui, sans oublier les Italiens. Mensik ? Je ne le cite pas, mais il pour­rait avoir une chance. Si Alcaraz était à 80 % de ses capa­cités, il pour­rait vrai­ment revenir tout de suite avec le titre. Djokovic ? Je ne pense pas qu’il puisse gagner sept matchs au meilleur des cinq sets »

Publié le jeudi 27 août 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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