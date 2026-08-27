Ancien joueur professionnel italien, désormais consultant pour le site Eurosport et OA Sport, Juan Monaco a fait part de ses prédictions pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après le forfait de Jannik Sinner.
« Medvedev ? Je le vois perdu au milieu de nulle part. Le choix de Golubev comme entraîneur est étrange, car ce n’est pas le genre de profil qu’un joueur de haut niveau choisit habituellement. Il me semble un peu perdu. Zverev ? Il a dû se ressourcer, même s’il n’a pas fait de grandes choses à New York ces dernières années. Si je devais me prononcer aujourd’hui, je miserais sur Zverev et Fils, même si, pour l’instant, le Français n’a atteint au mieux que les huitièmes de finale dans un Grand Chelem. Il y a aussi quelques Américains emmenés par Shelton, puis il y a Jodar, même si pour moi, c’est encore trop tôt pour lui, sans oublier les Italiens. Mensik ? Je ne le cite pas, mais il pourrait avoir une chance. Si Alcaraz était à 80 % de ses capacités, il pourrait vraiment revenir tout de suite avec le titre. Djokovic ? Je ne pense pas qu’il puisse gagner sept matchs au meilleur des cinq sets »
Publié le jeudi 27 août 2026 à 14:55