Absent depuis le 15 avril dernier suite à une blessure au niveau du poignet, Carlos Alcaraz devrait être de retour pour le Masters 1000 de Cincinnati, d’après les informations des médias espagnols.
Pour celui qui est redescendu au 3e rang mondial, l’objectif serait d’arriver avec un peu de rythme avant de défendre son titre à Flushing Meadows.
Mais pour l’analyste tennis, Gill Gross, un retard à l’allumage de Carlitos avant le dernier Grand Chelem de la saison devrait inciter celui‐ci à tirer un trait sur la saison.
« Mon esprit logique me dit que s’il ne peut pas jouer à Cincinnati, il ferait mieux de faire l’impasse sur le reste de la saison, car cela ne lui donnerait aucune chance de remporter l’US Open, et une fois l’US Open passé, ça n’en vaut tout simplement pas la peine. Mais une autre partie de mon esprit me dit que la logique ne s’applique pas toujours aux plus grands joueurs de tous les temps et aux talents exceptionnels. Peut‐être qu’il peut remporter l’US Open sans préparation ! Les plus grands enfreignent les règles et bousculent les schémas habituels. Une troisième partie de mon esprit me dit que les joueurs de tennis n’aiment pas rester inactifs quand ils sont en bonne santé et, en réalité, on a beau analyser la situation autant qu’on veut, la vérité, c’est que dès que son poignet ira bien et qu’il sera en bonne santé, c’est à ce moment‐là qu’il reviendra. »
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 17:17