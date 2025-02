Alors que le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, risque toujours une suspen­sion suite à l’appel de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) auprès du Tribunal arbi­tral du sport (TAS), qui tran­chera en avril, l’an­cien foot­bal­leur et inter­na­tional anglais, Matt Le Tissier, a partagé une réflexion à ce sujet sur X.

Imagine Djokovic had failed a drugs test and then won the Australian open while the inves­ti­ga­tion is still ongoing, do you think he would have had the same fawning cove­rage from mains­tream media ? No, me either