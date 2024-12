Après avoir estimé lors de son inter­view à Tennisnet que Novak Djokovic avait fait un très bon choix en enga­geant Andy Murray, l’ex‐8e joueur mondial Jurgen Melzer s’est montré opti­miste pour la saison 2025 du Serbe.

« Novak doit s’en­traîner diffé­rem­ment et plus intel­li­gem­ment que lors­qu’il avait 30 ans. Il doit choisir avec préci­sion les domaines qu’il veut améliorer. Un corps à cet âge se régé­nère diffé­rem­ment. Mais c’est juste­ment pour cela qu’il a fait appel à Murray. Car lui aussi a vécu tout cela ces dernières années. Et un Andy Murray peut être un booster de moti­va­tion. Il peut faire naître une nouvelle joie qu’il apporte sur le court et à l’en­traî­ne­ment. Pour Nole, il ne s’agit plus que des Grands Chelems. S’il perd plus tôt que d’ha­bi­tude lors d’un Masters 1000, ce ne sera pas si grave. Je pense qu’en 2025, Novak Djokovic sera dans la course pour tous les titres du Grand Chelem. »