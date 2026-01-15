De passage ce jeudi en conférence de presse à l’Open d’Australie, à deux jours de son match exhibition en double, Roger Federer a notamment été interrogé sur la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et la manière dont il aborderait les matchs face à eux.
En prenant l’exemple de la prestation de Grigor Dimitrov lors du dernier Wimbledon, qui menait deux sets à zéro face à l’Italien avant de finalement abandonner, le Suisse a expliqué qu’il imaginait facilement ce que cela aurait été de me mesurer à lui, car Grigor joue de manière très similaire à la sienne.
Une phrase qui a mal été interprétée par certains fans de Jannik. Notre confrère espagnol, José Moron, a donc tenté de résumer en quelques mots le point de vue du Maestro.
Si Federer pudiese jugar hoy día, estoy seguro que le complicaría mucho la vida a Sinner.— José Morón (@jmgmoron) January 15, 2026
Al italiano le molestan los cambios de velocidad y alturas. Lo que le hizo Dimitrov en Wimbledon o lo que le hace siempre Alcaraz.
Así lo define Roger.
🗣️ « Cuando vi jugar a Dimitrov con… https://t.co/H6VdpUhwE3 pic.twitter.com/KNTpSYCgrS
« Si Federer pouvait jouer aujourd’hui, je suis sûr qu’il compliquerait beaucoup la vie à Sinner. L’Italien est gêné par les changements de vitesse et de hauteur. C’est ce que Dimitrov lui a fait à Wimbledon ou ce que lui fait toujours Alcaraz. C’est ainsi que Roger le définit. »
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 18:18