De passage ce jeudi en confé­rence de presse à l’Open d’Australie, à deux jours de son match exhi­bi­tion en double, Roger Federer a notam­ment été inter­rogé sur la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et la manière dont il abor­de­rait les matchs face à eux.

En prenant l’exemple de la pres­ta­tion de Grigor Dimitrov lors du dernier Wimbledon, qui menait deux sets à zéro face à l’Italien avant de fina­le­ment aban­donner, le Suisse a expliqué qu’il imagi­nait faci­le­ment ce que cela aurait été de me mesurer à lui, car Grigor joue de manière très simi­laire à la sienne.

Une phrase qui a mal été inter­prétée par certains fans de Jannik. Notre confrère espa­gnol, José Moron, a donc tenté de résumer en quelques mots le point de vue du Maestro.

Si Federer pudiese jugar hoy día, estoy seguro que le compli­caría mucho la vida a Sinner.



Al italiano le molestan los cambios de velo­cidad y alturas. Lo que le hizo Dimitrov en Wimbledon o lo que le hace siempre Alcaraz.



Así lo define Roger.



🗣️ « Cuando vi jugar a Dimitrov con… https://t.co/H6VdpUhwE3 pic.twitter.com/KNTpSYCgrS — José Morón (@jmgmoron) January 15, 2026

« Si Federer pouvait jouer aujourd’hui, je suis sûr qu’il compli­que­rait beau­coup la vie à Sinner. L’Italien est gêné par les chan­ge­ments de vitesse et de hauteur. C’est ce que Dimitrov lui a fait à Wimbledon ou ce que lui fait toujours Alcaraz. C’est ainsi que Roger le définit. »