« Je pense que je vais faire mon retour sur le circuit, mais je ne peux pas encore dire avec qui », avait annoncé Juan Carlos Ferrero au micro de Movistar. Il n’en fallait pas plus pour que les médias spéculent sur le futur protégé de l’ancien entraîneur de Carlos Alcaraz. Certaines indiscrétions de journalistes laissent penser que Jannik Sinner pourrait être en pôle position pour s’attacher ses services.
Un véritable coup de tonnerre si ça se concrétise dans les prochains mois, mais Rick Macci n’est pas certains que l’issue est celle imaginée par les observateurs. Très actif sur Twitter, l’entraîneur de jeunesse des sœurs Williams, voit en cette possible « trahison », un supplément d’âme pour Carlitos, lors de ses futures confrontations contre l’Italien et son ancien mentor.
If ferrero end up coaching /helping Sinner my take is the exact opposite. This would help Carlos The Most if they played. Now he mentally digs even deeper(if possible) and beats both of them now and then.Adversity makes greatness stronger.Greatness finds another gear ear to ear.…— Rick Macci (@RickMacci) September 18, 2026
« Si Ferrero finit par entraîner ou aider Sinner, mon avis est exactement le contraire. Cela aiderait Carlos au maximum s’ils s’affrontaient. Maintenant, il puise encore plus profondément dans ses ressources mentales et les bat tous les deux. L’adversité renforce la grandeur. La grandeur passe à la vitesse supérieure, de bout en bout. On accorde beaucoup trop de crédit et on attribue beaucoup trop de blâme aux entraîneurs professionnels qui accompagnent les joueurs en tournée. N’importe qui peut aider n’importe qui, et un regard différent est parfois bénéfique, à condition qu’il ne soit pas biaisé ».
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 11:26