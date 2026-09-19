« Je pense que je vais faire mon retour sur le circuit, mais je ne peux pas encore dire avec qui », avait annoncé Juan Carlos Ferrero au micro de Movistar. Il n’en fallait pas plus pour que les médias spéculent sur le futur protégé de l’an­cien entraî­neur de Carlos Alcaraz. Certaines indis­cré­tions de jour­na­listes laissent penser que Jannik Sinner pour­rait être en pôle posi­tion pour s’at­ta­cher ses services.

Un véri­table coup de tonnerre si ça se concré­tise dans les prochains mois, mais Rick Macci n’est pas certains que l’issue est celle imaginée par les obser­va­teurs. Très actif sur Twitter, l’en­traî­neur de jeunesse des sœurs Williams, voit en cette possible « trahison », un supplé­ment d’âme pour Carlitos, lors de ses futures confron­ta­tions contre l’Italien et son ancien mentor.

If ferrero end up coaching /helping Sinner my take is the exact oppo­site. This would help Carlos The Most if they played. Now he mentally digs even deeper(if possible) and beats both of them now and then.Adversity makes great­ness stronger.Greatness finds another gear ear to ear.… — Rick Macci (@RickMacci) September 18, 2026

« Si Ferrero finit par entraîner ou aider Sinner, mon avis est exac­te­ment le contraire. Cela aide­rait Carlos au maximum s’ils s’af­fron­taient. Maintenant, il puise encore plus profon­dé­ment dans ses ressources mentales et les bat tous les deux. L’adversité renforce la gran­deur. La gran­deur passe à la vitesse supé­rieure, de bout en bout. On accorde beau­coup trop de crédit et on attribue beau­coup trop de blâme aux entraî­neurs profes­sion­nels qui accom­pagnent les joueurs en tournée. N’importe qui peut aider n’importe qui, et un regard diffé­rent est parfois béné­fique, à condi­tion qu’il ne soit pas biaisé ».