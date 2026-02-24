Défait à la surprise géné­rale par Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, quelques semaines après sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner traverse une petite période de turbu­lences, comme il l’a d’ailleurs lui‐même reconnu.

Désormais foca­lisé sur les deux prochains tour­nois, les Masters 1000 d’Indian Wells (du 4 au 15 mars) et de Miami (du 18 au 29 mars), le numéro 2 mondial a reçu l’aver­tis­se­ment de l’an­cien joueur améri­cain, Steve Johnson, qui a estimé que si l’Italien ne rempor­tait pas un des deux tour­nois, on pour­rait commencer à s’inquiéter.

« Il n’y a pas lieu de pani­quer, mais je ne pense que s’il gagne pas à Indian Wells ou à Miami, alors il faudra commencer à se poser des ques­tions. Tout simple­ment parce qu’il est telle­ment bon, n’est‐ce pas ? Il l’a bien mérité. Mais il n’a perdu contre personne d’autre que Carlos Alcaraz , il me semble, pendant près de deux ans. Alors, si jamais il commence à perdre plus souvent contre d’autres joueurs que Carlos, ça devient un peu décon­cer­tant. Mais il s’est fixé lui‐même cette barre, donc il ne peut s’en prendre qu’à lui‐même et à la barre qu’il a fixée quant à son niveau de perfor­mance au cours des trois dernières années. »