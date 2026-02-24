Défait à la surprise générale par Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, quelques semaines après sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner traverse une petite période de turbulences, comme il l’a d’ailleurs lui‐même reconnu.
Désormais focalisé sur les deux prochains tournois, les Masters 1000 d’Indian Wells (du 4 au 15 mars) et de Miami (du 18 au 29 mars), le numéro 2 mondial a reçu l’avertissement de l’ancien joueur américain, Steve Johnson, qui a estimé que si l’Italien ne remportait pas un des deux tournois, on pourrait commencer à s’inquiéter.
« Il n’y a pas lieu de paniquer, mais je ne pense que s’il gagne pas à Indian Wells ou à Miami, alors il faudra commencer à se poser des questions. Tout simplement parce qu’il est tellement bon, n’est‐ce pas ? Il l’a bien mérité. Mais il n’a perdu contre personne d’autre que Carlos Alcaraz , il me semble, pendant près de deux ans. Alors, si jamais il commence à perdre plus souvent contre d’autres joueurs que Carlos, ça devient un peu déconcertant. Mais il s’est fixé lui‐même cette barre, donc il ne peut s’en prendre qu’à lui‐même et à la barre qu’il a fixée quant à son niveau de performance au cours des trois dernières années. »
Publié le mardi 24 février 2026 à 18:06