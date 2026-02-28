Battu par Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie et par Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, pendant que Carlos Alcaraz a tout remporté, Jannik Sinner n’a pas vécu un début de saison à la hauteur de ses attentes.
Ancien joueur professionnel italien, désormais consultant pour le site Eurosport et OA Sport, Guido Monaco s’est exprimé sur la période plus difficile que traverse le numéro 2 mondial.
« Jannik avait beaucoup insisté à New York sur le fait qu’il devait améliorer ses variations. Après sa défaite contre Djokovic à Melbourne, il a peut‐être réalisé pour la première fois qu’il ne s’était pas amélioré dans son parcours tennistique. Je suis convaincu qu’il travaille à résoudre ce problème et à progresser dans son processus. S’il n’y parvient pas rapidement, je pense qu’il pourrait même changer de coach. Cahill, il me semble clair, va arrêter cette année, donc Sinner pourrait envisager d’intégrer de nouvelles personnes dans son équipe. »
Publié le samedi 28 février 2026 à 12:20