Battu par Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie et par Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, pendant que Carlos Alcaraz a tout remporté, Jannik Sinner n’a pas vécu un début de saison à la hauteur de ses attentes.

Ancien joueur profes­sionnel italien, désor­mais consul­tant pour le site Eurosport et OA Sport, Guido Monaco s’est exprimé sur la période plus diffi­cile que traverse le numéro 2 mondial.

« Jannik avait beau­coup insisté à New York sur le fait qu’il devait améliorer ses varia­tions. Après sa défaite contre Djokovic à Melbourne, il a peut‐être réalisé pour la première fois qu’il ne s’était pas amélioré dans son parcours tennis­tique. Je suis convaincu qu’il travaille à résoudre ce problème et à progresser dans son processus. S’il n’y parvient pas rapi­de­ment, je pense qu’il pour­rait même changer de coach. Cahill, il me semble clair, va arrêter cette année, donc Sinner pour­rait envi­sager d’in­té­grer de nouvelles personnes dans son équipe. »