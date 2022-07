Les médias ont été invités à une petite « sauterie » à l’oc­ca­sion de la présen­ta­tion de la collec­tion by Célio créée par Benoit Paire.

Occupé par la couver­ture de Wimbledon, nous avons du décliner cette invitation.

Heureusement, nos confrères de Brut, ont eu la chance de pouvoir mener une longue inter­view « mentale » avec Benoit.

Détendu, le Tricolore évoque la période diffi­cile qu’il est entrain de vivre, une forme aussi de consé­quence des angoisses liées au Covid.

« Je vois des psys, je vois pas mal de personnes pour essayer de comprendre ce qui m’arrive.«



Coups de colère sur le terrain, angoisses, perte de moti­va­tion… @benoitpaire se confie sur son mental. pic.twitter.com/8jyv8I0K0Y — Brut FR (@brutofficiel) July 8, 2022 Si cet entre­tien ne nous donne pas de vrais scoops, il permet davan­tage d’es­sayer de comprendre les moti­va­tions de l’Avignonnais. Benoit explique par exemple qu’il a bien fait de ne pas trop taper la balle quand il était « petit ».

« Je pense que si je m’étais entraîné plus sérieu­se­ment, que si j’avais fait beau­coup plus d’ef­forts, je pense que j’aurai arrêté le tennis très jeune. Pour moi, j’ai besoin d’aimer ce sport. Si j’en fait trop, je sature. Je sais donc que si j’en avais fait plus, je ne serai pas là, j’aurai arrêté ma carrière, et je ne sais pas si j’aurai été un joueur professionnel »

Actuellement 73ème au clas­se­ment mondial, Benoit Paire affiche un bilan 2022 catas­tro­phique avec 3 victoires pour.…17 défaites.