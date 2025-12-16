AccueilATP"Si je pense que Djokovic remportera un Grand Chelem en 2026 ?...
« Si je pense que Djokovic rempor­tera un Grand Chelem en 2026 ? Mon avis, c’est que Si Sinner ou Alcaraz échouent, il sera là. Je n’ai aucun doute là‐dessus », affirme José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

La grande ques­tion que tous les obser­va­teurs avant le début de saison 2026 est la même qu’a­vant l’année 2025 et même avant 2024, une époque où la réponse penchait très large­ment vers le oui : Novak Djokovic va‐t‐il remporter un 25e tournoi du Grand Chelem ?

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 87 000 personnes sur le réseau social X, a donné son avis. 

« Djokovic s’en­traîne en Grèce en vue de l’Open d’Australie. Pensez‐vous qu’il rempor­tera un Grand Chelem en 2026 ? Mon avis : il ne faut jamais l’écarter. Si Sinner ou Alcaraz échouent, il sera là. Je n’ai aucun doute là‐dessus », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break.

Dans cette quête, Novak Djokovic se donne les moyens d’y parvenir et a déjà fait un recru­te­ment majeur pour 2026.

Publié le mardi 16 décembre 2025 à 12:24

