La grande ques­tion que tous les obser­va­teurs avant le début de saison 2026 est la même qu’a­vant l’année 2025 et même avant 2024, une époque où la réponse penchait très large­ment vers le oui : Novak Djokovic va‐t‐il remporter un 25e tournoi du Grand Chelem ?

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 87 000 personnes sur le réseau social X, a donné son avis.

« Djokovic s’en­traîne en Grèce en vue de l’Open d’Australie. Pensez‐vous qu’il rempor­tera un Grand Chelem en 2026 ? Mon avis : il ne faut jamais l’écarter. Si Sinner ou Alcaraz échouent, il sera là. Je n’ai aucun doute là‐dessus », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break.

Djokovic entre­nando en Grecia de cara al Open de Australia.



¿Pensáis que en este 2026 ganará un Grand Slam ?



— José Morón (@jmgmoron) December 15, 2025

Dans cette quête, Novak Djokovic se donne les moyens d’y parvenir et a déjà fait un recru­te­ment majeur pour 2026.