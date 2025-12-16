La grande question que tous les observateurs avant le début de saison 2026 est la même qu’avant l’année 2025 et même avant 2024, une époque où la réponse penchait très largement vers le oui : Novak Djokovic va‐t‐il remporter un 25e tournoi du Grand Chelem ?
Le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 87 000 personnes sur le réseau social X, a donné son avis.
« Djokovic s’entraîne en Grèce en vue de l’Open d’Australie. Pensez‐vous qu’il remportera un Grand Chelem en 2026 ? Mon avis : il ne faut jamais l’écarter. Si Sinner ou Alcaraz échouent, il sera là. Je n’ai aucun doute là‐dessus », a écrit le rédacteur en chef de Punto de Break.
Djokovic entrenando en Grecia de cara al Open de Australia.— José Morón (@jmgmoron) December 15, 2025
¿Pensáis que en este 2026 ganará un Grand Slam ?
Mi opinión : nunca hay que descartarle. Si fallan Sinner o Alcaraz, ahí va a estar él. No tengo dudas. pic.twitter.com/LIdfyg1qMP
Dans cette quête, Novak Djokovic se donne les moyens d’y parvenir et a déjà fait un recrutement majeur pour 2026.
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 12:24