Alors que Jannik Sinner a déjà commencé à préparer le terrain pour un éventuel forfait sur le Masters 1000 de Rome (du 6 au 17 mai) après avoir expliqué qu’il se sentait fatigué, certains observateurs n’y vont pas par quatre chemins en exhortant même l’Italien à faire l’impasse sur ce tournoi très important pour lui puisque disputé devant son public.
C’est notamment l’avis de notre confrère espagnol, José Moron.
« Si j’étais Sinner, je n’irais pas à Rome. Il a une occasion unique de remporter Roland‐Garros. Personne ne sait ce qui se passera l’année prochaine, mais cette année, il a toutes les cartes en main. Son corps est désormais son plus grand adversaire à l’approche de Paris. Je ne prendrais pas de risques. Qu’en pensez‐vous ? »
Une analyse qui se tient même si un retrait du numéro 1 mondial dans la ville éternelle sèmerait un peu plus le trouble dans sa relation avec la presse italienne.
Publié le samedi 2 mai 2026 à 13:50