Alors que Jannik Sinner a déjà commencé à préparer le terrain pour un éven­tuel forfait sur le Masters 1000 de Rome (du 6 au 17 mai) après avoir expliqué qu’il se sentait fatigué, certains obser­va­teurs n’y vont pas par quatre chemins en exhor­tant même l’Italien à faire l’im­passe sur ce tournoi très impor­tant pour lui puisque disputé devant son public.

C’est notam­ment l’avis de notre confrère espa­gnol, José Moron.

« Si j’étais Sinner, je n’irais pas à Rome. Il a une occa­sion unique de remporter Roland‐Garros. Personne ne sait ce qui se passera l’année prochaine, mais cette année, il a toutes les cartes en main. Son corps est désor­mais son plus grand adver­saire à l’ap­proche de Paris. Je ne pren­drais pas de risques. Qu’en pensez‐vous ? »

Une analyse qui se tient même si un retrait du numéro 1 mondial dans la ville éter­nelle sème­rait un peu plus le trouble dans sa rela­tion avec la presse italienne.