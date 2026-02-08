Ancien 4e joueur mondial et finaliste de l’US Open en 1997, Greg Rusedski est devenu ces derniers années l’un des consultants les plus pointus du circuit masculin.
Le Britannique, qui a d’ailleurs décidé de lancer son propre podcast, Off Court with Greg, a exhorté les joueurs du circuit à s’inspirer du premier set remporté par Novak Djokovic face à Carlos Alcaraz en finale du dernier Open d’Australie pour battre l’Espagnol et Jannik Sinner.
« Une fois que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont bien installés et à l’aise, ces deux meilleurs joueurs font le travail. On l’a vu en finale avec Djokovic et Alcaraz. Djokovic a pris un excellent départ, mais Alcaraz n’a pas paniqué car il savait que Djokovic était un peu fatigué. Nous avons vu Novak jouer davantage en coup droit, servir davantage, monter au filet, et les autres joueurs vont s’en rendre compte et commencer à changer leur jeu, car ils n’ont pas d’autre choix s’ils veulent battre les deux meilleurs joueurs de la planète. Les autres joueurs doivent observer comment Djokovic a joué dans le premier set contre Alcaraz et changer leur approche s’ils veulent battre les deux meilleurs joueurs de la planète. Une fois que ces deux joueurs sont à l’aise, vous avez presque 99 % de chances de finir deuxième. »
Publié le dimanche 8 février 2026 à 19:15