Ancien 4e joueur mondial et fina­liste de l’US Open en 1997, Greg Rusedski est devenu ces derniers années l’un des consul­tants les plus pointus du circuit masculin.

Le Britannique, qui a d’ailleurs décidé de lancer son propre podcast, Off Court with Greg, a exhorté les joueurs du circuit à s’ins­pirer du premier set remporté par Novak Djokovic face à Carlos Alcaraz en finale du dernier Open d’Australie pour battre l’Espagnol et Jannik Sinner.

« Une fois que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont bien installés et à l’aise, ces deux meilleurs joueurs font le travail. On l’a vu en finale avec Djokovic et Alcaraz. Djokovic a pris un excellent départ, mais Alcaraz n’a pas paniqué car il savait que Djokovic était un peu fatigué. Nous avons vu Novak jouer davan­tage en coup droit, servir davan­tage, monter au filet, et les autres joueurs vont s’en rendre compte et commencer à changer leur jeu, car ils n’ont pas d’autre choix s’ils veulent battre les deux meilleurs joueurs de la planète. Les autres joueurs doivent observer comment Djokovic a joué dans le premier set contre Alcaraz et changer leur approche s’ils veulent battre les deux meilleurs joueurs de la planète. Une fois que ces deux joueurs sont à l’aise, vous avez presque 99 % de chances de finir deuxième. »