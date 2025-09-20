AccueilATPSi Mouratoglou devait conseiller Djokovic : "Je réfléchirais vraiment à la...
Si Mouratoglou devait conseiller Djokovic : « Je réflé­chi­rais vrai­ment à la manière de retrouver cette flamme, c’est ce que je ferais. Je ne sais pas si je trou­ve­rais une solu­tion, mais c’est ce que je cher­che­rais vraiment »

Jean Muller
Par Jean Muller

Même si ce n’est pas forcé­ment une propo­si­tion, Patrick Mouratoglou a été inter­rogé sur les solu­tions qu’il pour­rait appor­tées à Novak Djokovic dont les moti­va­tions ne sont pas très claires pour le moment. L’ancien coach d’Osaka n’a pas esquivé la question.

« Je comprends que lorsque vous vous êtes battu toute votre vie pour devenir le meilleur et que vous y parvenez enfin, qu’est‐ce qui reste ? Comment pouvez‐vous être aussi motivé qu’a­vant ? C’est presque impos­sible. Je réflé­chi­rais vrai­ment à la manière de retrouver cette flamme, c’est ce que je ferais. Je ne sais pas si je trou­ve­rais une solu­tion, mais c’est ce que je cher­che­rais vrai­ment, car je pense que c’est la seule clé. »

Publié le samedi 20 septembre 2025 à 08:44

