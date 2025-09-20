Même si ce n’est pas forcément une proposition, Patrick Mouratoglou a été interrogé sur les solutions qu’il pourrait apportées à Novak Djokovic dont les motivations ne sont pas très claires pour le moment. L’ancien coach d’Osaka n’a pas esquivé la question.
« Je comprends que lorsque vous vous êtes battu toute votre vie pour devenir le meilleur et que vous y parvenez enfin, qu’est‐ce qui reste ? Comment pouvez‐vous être aussi motivé qu’avant ? C’est presque impossible. Je réfléchirais vraiment à la manière de retrouver cette flamme, c’est ce que je ferais. Je ne sais pas si je trouverais une solution, mais c’est ce que je chercherais vraiment, car je pense que c’est la seule clé. »
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 08:44