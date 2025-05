Récemment de passage dans le podcast de Tennis Channel, Luke Saville, ancien 23e joueur mondial en double, 152e en simple et retraité depuis fin 2024, a été inter­rogé sur la capa­cité de Novak Djokovic à remporter ce fameux 25e Grand Chelem.

Et pour l’Australien, le Serbe devrait peut‐être faire appel à l’un de ses anciens coachs pour l’aider dans cet objectif ultime.

« Djokovic a‑t‐il un autre Grand Chelem en lui ? C’est une ques­tion inté­res­sante. Va‐t‐il revenir avec Marián Vajda ou un Goran Ivanišević, ces personnes qui ont été des ingré­dients clés tout au long de sa carrière ? Cette stabi­lité et cette soli­da­rité sont peut‐être ce dont le camp de Djokovic a le plus grand besoin en ce moment. Je ne vais pas dire non. Je dois penser qu’à Wimbledon, à l’US Open, je pense qu’il est peu probable que ce soit à Roland Garros… et à l’Open d’Australie encore, je ne vais pas dire non parce que je ne suis pas assez stupide pour écarter celui qui, à mes yeux, est le plus grand joueur de tous les temps. J’ai besoin de plus de preuves. Nous avons eu quelques preuves récem­ment. Mais j’ai besoin de plus de preuves avant de pouvoir dire défi­ni­ti­ve­ment : ‘Non, je ne pense pas, le temps est écoulé’. »