Tout le monde s’ac­corde forcé­ment à dire que le rythme imprimé sur le court et dans l’his­toire du tennis par Alcaraz est complè­te­ment dément.

Même s’il est clair que Nole n’était pas dans une grande forme, sur certaines séquences, Carlos semblait voler sur le court.

Le sujet n’est donc pas de savoir si Carlos va conti­nuer à proposer un tennis complet, moderne et créatif mais de savoir qui pourra de temps en temps le stopper ou lui proposer de vrais problèmes.

Evidemment on doit citer Jannik Sinner mais il semble bien que l’Italien soit un peu isolé et que les autres préten­dants d’hier ne sont plus vrai­ment dans la course.

Un temps, un Holger Rune parais­sait éligible mais ce n’est plus vrai­ment le cas et l’on n’aper­çoit pas pour le moment dans le viseur un vrai talent capable de faire plus qu’un coup d’éclat.

C’est pout cela que cette fin de saison sera instruc­tive sur ce que l’on pourra vivre dans les dix ans à venir.