Alors que la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queur des neuf derniers tour­nois du Grand Chelem, n’a jamais été aussi forte, les compa­rai­sons avec celle de la grande époque du Big 3, incarnée par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont inévitables.

Invité à se prononcer à ce sujet lors d’une inter­view réalisée par nos confrères de Tennis 365, Danny Sapsford, ancien joueur britan­nique (170e en simple, 83e en double), a estimé qu’il fallait attendre encore au moins 10 ans pour placer le duo Sinner‐Alcaraz au même niveau que le trio Federer‐Nadal‐Djokovic.

« Voir Roger, Rafa et Novak dominer le circuit pendant 20 ans était tout simple­ment incroyable. C’est stupé­fiant de voir comment ils ont réussi à main­tenir ce niveau pendant tout ce temps, et Djokovic est toujours là, ce qui est épous­tou­flant. Donc je suppose que si Sinner et Alcaraz sont toujours là dans 10 ou même 15 ans et qu’ils conti­nuent à gagner, alors on pourra dire, oui, qu’ils sont aussi bons que ces gars‐là. Mais le simple fait d’être au sommet du tennis pendant trois ou quatre ans, comme Sinner et Alcaraz l’ont fait, je ne pense pas que cela les place encore dans la même caté­gorie. Le tennis évolue sans cesse, et ils ont certai­ne­ment fait passer le jeu à un niveau supé­rieur. Mais comme je le disais, c’est leur capa­cité à main­tenir cette domi­na­tion pendant 15 ans ou plus qui prou­vera vrai­ment leur valeur. »