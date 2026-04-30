Alors que la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vainqueur des neuf derniers tournois du Grand Chelem, n’a jamais été aussi forte, les comparaisons avec celle de la grande époque du Big 3, incarnée par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont inévitables.
Invité à se prononcer à ce sujet lors d’une interview réalisée par nos confrères de Tennis 365, Danny Sapsford, ancien joueur britannique (170e en simple, 83e en double), a estimé qu’il fallait attendre encore au moins 10 ans pour placer le duo Sinner‐Alcaraz au même niveau que le trio Federer‐Nadal‐Djokovic.
« Voir Roger, Rafa et Novak dominer le circuit pendant 20 ans était tout simplement incroyable. C’est stupéfiant de voir comment ils ont réussi à maintenir ce niveau pendant tout ce temps, et Djokovic est toujours là, ce qui est époustouflant. Donc je suppose que si Sinner et Alcaraz sont toujours là dans 10 ou même 15 ans et qu’ils continuent à gagner, alors on pourra dire, oui, qu’ils sont aussi bons que ces gars‐là. Mais le simple fait d’être au sommet du tennis pendant trois ou quatre ans, comme Sinner et Alcaraz l’ont fait, je ne pense pas que cela les place encore dans la même catégorie. Le tennis évolue sans cesse, et ils ont certainement fait passer le jeu à un niveau supérieur. Mais comme je le disais, c’est leur capacité à maintenir cette domination pendant 15 ans ou plus qui prouvera vraiment leur valeur. »
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 15:41