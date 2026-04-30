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« Si Sinner et Alcaraz sont toujours là dans 10 ou 15 ans et qu’ils conti­nuent à gagner, à ce moment‐là, on pourra dire qu’ils sont aussi bons que Federer, Nadal et Djokovic », selon Danny Sapsford

Par
Thomas S
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Alors que la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queur des neuf derniers tour­nois du Grand Chelem, n’a jamais été aussi forte, les compa­rai­sons avec celle de la grande époque du Big 3, incarnée par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont inévitables.

Invité à se prononcer à ce sujet lors d’une inter­view réalisée par nos confrères de Tennis 365, Danny Sapsford, ancien joueur britan­nique (170e en simple, 83e en double), a estimé qu’il fallait attendre encore au moins 10 ans pour placer le duo Sinner‐Alcaraz au même niveau que le trio Federer‐Nadal‐Djokovic. 

« Voir Roger, Rafa et Novak dominer le circuit pendant 20 ans était tout simple­ment incroyable. C’est stupé­fiant de voir comment ils ont réussi à main­tenir ce niveau pendant tout ce temps, et Djokovic est toujours là, ce qui est épous­tou­flant. Donc je suppose que si Sinner et Alcaraz sont toujours là dans 10 ou même 15 ans et qu’ils conti­nuent à gagner, alors on pourra dire, oui, qu’ils sont aussi bons que ces gars‐là. Mais le simple fait d’être au sommet du tennis pendant trois ou quatre ans, comme Sinner et Alcaraz l’ont fait, je ne pense pas que cela les place encore dans la même caté­gorie. Le tennis évolue sans cesse, et ils ont certai­ne­ment fait passer le jeu à un niveau supé­rieur. Mais comme je le disais, c’est leur capa­cité à main­tenir cette domi­na­tion pendant 15 ans ou plus qui prou­vera vrai­ment leur valeur. »

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 15:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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