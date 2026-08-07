Plus les jours passent et plus l’in­cer­ti­tude grandit concer­nant Carlos Alcaraz et sa parti­ci­pa­tion à la dernière levée en Grand Chelem de la saison, à l’US Open (du 30 août au 13 septembre).

Invité à partager son senti­ment sur la radio espa­gnole, Deportes COPE, le jour­na­liste Angel Garcia, proche de l’équipe de l’Espagnol, a fait part d’une certaine inquiétude.

« Même si Alcaraz continue de s’en­traîner norma­le­ment, il n’a pas suffi­sam­ment d’en­traî­ne­ment pour concourir au plus haut niveau à Cincinnati. De plus, parti­ciper à ce tournoi pour­rait compro­mettre le véri­table objectif, qui est d’éviter tout contre­temps en vue de l’US Open. Si je suis inquiet ? La réponse est oui, et je conti­nuerai à l’être jusqu’à ce que je le voie avec une raquette à la main, en train de jouer au tennis comme il sait si bien le faire. »