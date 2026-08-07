Plus les jours passent et plus l’incertitude grandit concernant Carlos Alcaraz et sa participation à la dernière levée en Grand Chelem de la saison, à l’US Open (du 30 août au 13 septembre).
Invité à partager son sentiment sur la radio espagnole, Deportes COPE, le journaliste Angel Garcia, proche de l’équipe de l’Espagnol, a fait part d’une certaine inquiétude.
« Même si Alcaraz continue de s’entraîner normalement, il n’a pas suffisamment d’entraînement pour concourir au plus haut niveau à Cincinnati. De plus, participer à ce tournoi pourrait compromettre le véritable objectif, qui est d’éviter tout contretemps en vue de l’US Open. Si je suis inquiet ? La réponse est oui, et je continuerai à l’être jusqu’à ce que je le voie avec une raquette à la main, en train de jouer au tennis comme il sait si bien le faire. »
Publié le vendredi 7 août 2026 à 16:40