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« Si vous me demandez si je suis inquiet pour Carlos Alcaraz, la réponse est oui. Et je conti­nuerai de l’être avant de le voir jouer au tennis comme il sait si bien le faire », déclare Angel Garcia

Par
Thomas S
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Plus les jours passent et plus l’in­cer­ti­tude grandit concer­nant Carlos Alcaraz et sa parti­ci­pa­tion à la dernière levée en Grand Chelem de la saison, à l’US Open (du 30 août au 13 septembre). 

Invité à partager son senti­ment sur la radio espa­gnole, Deportes COPE, le jour­na­liste Angel Garcia, proche de l’équipe de l’Espagnol, a fait part d’une certaine inquiétude. 

« Même si Alcaraz continue de s’en­traîner norma­le­ment, il n’a pas suffi­sam­ment d’en­traî­ne­ment pour concourir au plus haut niveau à Cincinnati. De plus, parti­ciper à ce tournoi pour­rait compro­mettre le véri­table objectif, qui est d’éviter tout contre­temps en vue de l’US Open. Si je suis inquiet ? La réponse est oui, et je conti­nuerai à l’être jusqu’à ce que je le voie avec une raquette à la main, en train de jouer au tennis comme il sait si bien le faire. »

Publié le vendredi 7 août 2026 à 16:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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