Connu pour ses avis tran­chés, l’ana­lyste Gill Gross, qui officie pour Tennis Channel et l’US Open, s’est récem­ment exprimé sur le fameux débat du GOAT, ou plus grand joueur de tous les temps.

Et après avoir expliqué que les légendes Rod Laver, Bjorn Borg ou Pete Sampras étaient fina­le­ment plus légi­times pour concur­rencer Novak Djokovic sur ce titre hono­ri­fique, Gross a fina­le­ment estimé qu’il ne pouvait accepter qu’un seul nom dans cette course au meilleur de l’histoire.

« Pour moi, le GOAT est soit N. Djokovic, soit il n’y a pas de GOAT du tout. Si vous me donnez un autre nom que Novak, je le rejet­terai, je m’y oppo­serai. La seule réponse accep­table pour moi est Novak Djokovic. »