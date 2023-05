Alexander Zverev avait connu une terrible bles­sure en demi‐finale de Roland Garros face à Rafael Nadal.

Un an plus tard, l’Allemand est dans « de sales draps » avec une longue conva­les­cence et un retour à la compé­ti­tion plus que compliqué, avec seule­ment 50% de victoire (12÷24).

Il se retrouve donc dans une fâcheuse posture avant le Grand Chelem pari­sien avec 720 points à défendre sur son total de seule­ment 1360.

Actuellement 27ème mondial et désor­mais numéro 2 germa­nique (NDLR : juste derrière Struff), il pour­rait tomber au delà du 100ème rang mondial après Roland Garros avec seule­ment 640 points. Pour compa­raison Brooksby est actuel­le­ment 97ème mondial avec 640 points.

Il y a donc urgence pour « Sasha » qui devrait peut être songer à demander une wild‐card pour Lyon ou Genève…