Né à Saint‐Pétersbourg, en Russie, et natu­ra­lisé Français en 2000, Alexandre Sidorenko, ancien 145e joueur mondial et lauréat de l’Open d’Australie juniors en 2006, a accordé une inter­view à nos confrères de Ouest France dans laquelle il donne un avis tranché sur le trai­te­ment média­tique de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Selon lui, la presse fran­çaise et occi­den­tale est beau­coup trop orientée.

« Je trouve qu’il y a un manque de justesse dans le trai­te­ment du conflit par la presse et les médias. Ils penchent du côté ukrai­nien. Je trouve incor­rect et injuste ce type de désin­for­ma­tion. Il y a un vrai parti pris, il faut rece­voir des infor­ma­tions venant des deux côtés. Des choses vraies sont dites, mais aussi beau­coup de mensonges (…) Le trai­te­ment média­tique est radical, anti‐russe, sans aucune contre­partie. Je ne me sens pas très bien. Ce n’est pas une situa­tion facile ou agréable. Même si je ne suis pas touché direc­te­ment car je vis en France. La situa­tion est drama­tique. Personne ne peut aimer un conflit ou une guerre. J’espère que ça va s’estomper et qu’on arri­vera à trouver un terrain d’entente »