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« S’il arrive à se construire une caisse, dans deux ans il parle droit dans les yeux avec Sinner et Alcaraz. C’est un futur grand »

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Thomas S
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S’il a fini par céder face à Alejandro Davidovich Fokina en finale du Masters 1000 de Shanghai, Rafael Jodar a encore impres­sionné tous les obser­va­teurs lors de cette douzaine de jours en Chine.

Désormais aux portes du Top 10 mondial alors qu’il était classé au‐delà de la 160e place mondiale en début d’année, l’Espagnol de 20 ans peut encore viser beau­coup plus haut pour certains. 

C’est notam­ment l’avis de celui qui gère le compte Service Volée sur Twitter (près de 18 000 abonnés) et qui inter­vient régu­liè­re­ment dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV. 

« Jodar a du Djokovic en lui. Le tennis, la relance, le feu inté­rieur… S’il arrive à se construire une caisse, dans 2 ans il parle droit dans les yeux à Sinner et Alcaraz. C’est un futur grand », a‑t‐il notam­ment déclaré. 

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 18:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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