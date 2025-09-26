Lors d’un podcast, Simeon Rea ancien coach de Kyrgios a expliqué ce qu’il attendait de Novak Djokovic.
Il croit comme beaucoup que le format des matchs en trois sets peut permettre au Serbe de rivaliser avec les deux cadors même en fin de tournoi. On pourra déjà vérifier cette théorie au tournoi de Shnghaï.
« Novak part pour Shanghai, nous n’avons pas vu beaucoup d’activité de sa part en dehors des Grands Chelems, certainement ces derniers temps, donc nous avons hâte de voir le niveau de tennis qu’il va proposer. Pour le commun des mortels, il s’agit peut‐être de gagner quelques matchs et de retrouver sa voie sur dur, mais pour lui, tout ce qui ne serait pas un titre serait un échec. Je fais référence aux demi‐finales, car si vous faites des prévisions à ce sujet, ce qui se passe à ce moment‐là lors d’un événement au meilleur des trois manches c’est que vous avez plus d’essence dans le réservoir. Vous avez plus d’énergie, plus de réserves à utiliser dans les moments où vous en avez vraiment besoin contre Sinner ou Alcaraz à la fin de ce type de tournoi. C’est potentiellement un facteur qui peut lui permettre d’avoir plus de succès contre ces gars‐là »
