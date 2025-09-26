Lors d’un podcast, Simeon Rea ancien coach de Kyrgios a expliqué ce qu’il atten­dait de Novak Djokovic.

Il croit comme beau­coup que le format des matchs en trois sets peut permettre au Serbe de riva­liser avec les deux cadors même en fin de tournoi. On pourra déjà véri­fier cette théorie au tournoi de Shnghaï.

« Novak part pour Shanghai, nous n’avons pas vu beau­coup d’ac­ti­vité de sa part en dehors des Grands Chelems, certai­ne­ment ces derniers temps, donc nous avons hâte de voir le niveau de tennis qu’il va proposer. Pour le commun des mortels, il s’agit peut‐être de gagner quelques matchs et de retrouver sa voie sur dur, mais pour lui, tout ce qui ne serait pas un titre serait un échec. Je fais réfé­rence aux demi‐finales, car si vous faites des prévi­sions à ce sujet, ce qui se passe à ce moment‐là lors d’un événe­ment au meilleur des trois manches c’est que vous avez plus d’es­sence dans le réser­voir. Vous avez plus d’énergie, plus de réserves à utiliser dans les moments où vous en avez vrai­ment besoin contre Sinner ou Alcaraz à la fin de ce type de tournoi. C’est poten­tiel­le­ment un facteur qui peut lui permettre d’avoir plus de succès contre ces gars‐là »