Alors qu’il vient tout juste de prendre sa retraite, Gilles Simon en profite pour faire le tour des médias dont celui de la FFT. Interrogé par Émilie Loit sur plusieurs sujets dont celui de la forma­tion, le Niçois est revenu sur le cas de son ami Richard Gasquet, à qui rien n’a été épargné depuis le jour où il est devenu professionnel.

« Pour moi, ce qui a été inté­res­sant, c’est de grandir dans la même géné­ra­tion que quel­qu’un comme Richard Gasquet. À l’époque, Richard est présenté comme quel­qu’un qui doit être numéro un pendant beau­coup d’an­nées, et lui il grandit avec cette image. Et il grandit avec l’image que ce qu’il fait n’est jamais assez bien. Il est top 10, il bat de bons joueurs mais ce n’est jamais assez bien. ‘Oui mais Nadal tu le battais quand tu étais jeune’, et tu entends ça en boucle… Et c’est diffi­cile quand tu es jeune de comprendre que ce n’est pas toi qui a tort, ce sont les autres, et qu’en plus tu n’as rien demandé, on te l’a mis dessus et c’est comme ça. »