Crédit Photos : JBAutissier / Panoramic pour l’Open Sud de France

Auteur d’un début de sai­son 2021 plus que maus­sade (une vic­toire pour trois défaites), Gilles Simon, 36 ans, a déci­dé de faire une pause avec le ten­nis. Fatigué de devoir voya­ger dans des condi­tions for­cé­ment com­pli­quées avec les contraintes sani­taires liées à la crise du Covid‐19, le Niçois a ren­du sa déci­sion après un mes­sage pos­té sur son compte Twitter.

« Le cœur n’y étant plus du tout pour voya­ger et jouer dans ces condi­tions, je suis mal­heu­reu­se­ment obli­gé de faire une pause afin de me pré­ser­ver men­ta­le­ment. En espé­rant que le moral revienne le plus rapi­de­ment pos­sible. Merci à tous les fidèles pour votre sou­tien. À bien­tôt », a écrit l’ac­tuel 68e joueur mon­dial qui pour­rait peut‐être faire son retour à l’oc­ca­sion de la sai­son de terre bat­tue et du tour­noi de Monte‐Carlo (du 11 au 18 avril 2021).