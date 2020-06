Dans son émission sur Twitch, Gaël Monfils avait invité son ami de toujours Gilles Simon à s’exprimer sur l’actualité du tennis. Gillou parle peu mais quand il décide de le faire cela est souvent très instructif.

Lors de cette prise de parole plutôt longue, on a décide de retenir un passage qui résume bien le cas Novak Djokovic.

Le Françias fait plus que le « défendre » même si ce n’est pas son objectif en expliquant avec précision le travail que le Serbe se « cogne » pour faire avancer les choses.

Au passage, il « défonce » aussi le lanceur d’alerte Noah Rubin : « Noah Rubin a reproché via les réseaux à Novak Djokovic d’avoir été absent lors de la grande réunion Zoom. Mais Djokovic, a juste passé 1500 heures au téléphone pour défendre son cas sans qu’il le sache. Noah Rubin lui reproche de pas avoir été à la conférence finale alors qu’il avait discuté de tous les sujets en amont avec tout les gens qui comptent. Novak a fait beaucoup plus pour Noah Rubin que beaucoup d’autres mecs, mais lui, il a décidé qu’il ne l’aimait pas parce qu’il n’était pas à la conférence qui résumait toutes les réunions qu’il s’est cogné pendant trois mois. C’est le problème qu’on a avec les joueurs, c’est que tu peux donner la parole à n’importe qui, tu trouveras toujours des mecs pas d’accord et qui n’ont pas une vision d’ensemble parce qu’ils ne sont pas sur le circuit depuis si longtemps. Novak il va gagner 0 centime d’euro en plus à la fin de l’année, ça ne change rien à sa vie qu’on double le prize money en qualification de Grand Chelem, mais il se fait chier pour le faire«

Le blog tennisbreaknews a fait le travail de retranscrire l’intégralité de l’intervention de Gilles Simon.