Après sa défaite à Lyon face à Bedene, Gilles Simon s’est exprimé sur le site l’Equipe notam­ment sur l’idée qu’il serait possible de changer les têtes de série en fonc­tion de leur niveau sur la surface comme l’a pu faire Wimbledon. Le sujet était en fait autour du cas Daniil Medvedev. Gilles a fait une réponse très limpide : « On ne peut pas faire les tableaux qu’on a envie de faire. Le clas­se­ment existe, les points n’ont pas été volés. J’aime cette notion du clas­se­ment. Et Daniil mérite d’être n°2. Sinon, on n’a qu’à prendre un clas­se­ment Twitter ou un clas­se­ment Facebook »