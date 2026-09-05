C’était bien évidemment l’une des plus belles générations du tennis français, qui voit désormais son dernier « Mousquetaire » tirer sa révérence.
Le sujet était justement au cœur de l’émission Les Grandes Gueules du sport sur RMC ce jour, avec notamment l’ancienne joueuse Sarah Pitkowski et l’ancien coureur cycliste Jérôme Pineau.
Ce dernier est revenu sur la génération composée de Gilles Simon, Richard Gasquet, Jo‐Wilfried Tsonga et Gaël Monfils. Selon lui, malgré leur immense talent et de très belles carrières, il leur manque forcément un grand titre, notamment en Grand Chelem, pour avoir véritablement marqué l’histoire. Un constat qu’il nuance toutefois par l’incroyable adversité à laquelle ils ont dû faire face pendant quasiment toute leur carrière avec le Big 3.
« Je dis non parce que ça manque de titres en Grand Chelem, compte tenu du talent de ces garçons‐là. Mais ils sont tombés face à une grande génération. »
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 17:53