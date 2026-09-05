C’était bien évidem­ment l’une des plus belles géné­ra­tions du tennis fran­çais, qui voit désor­mais son dernier « Mousquetaire » tirer sa révérence.

Le sujet était juste­ment au cœur de l’émission Les Grandes Gueules du sport sur RMC ce jour, avec notam­ment l’ancienne joueuse Sarah Pitkowski et l’ancien coureur cycliste Jérôme Pineau.

Ce dernier est revenu sur la géné­ra­tion composée de Gilles Simon, Richard Gasquet, Jo‐Wilfried Tsonga et Gaël Monfils. Selon lui, malgré leur immense talent et de très belles carrières, il leur manque forcé­ment un grand titre, notam­ment en Grand Chelem, pour avoir véri­ta­ble­ment marqué l’histoire. Un constat qu’il nuance toute­fois par l’incroyable adver­sité à laquelle ils ont dû faire face pendant quasi­ment toute leur carrière avec le Big 3.

« Je dis non parce que ça manque de titres en Grand Chelem, compte tenu du talent de ces garçons‐là. Mais ils sont tombés face à une grande génération. »