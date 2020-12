Le célèbre biographe de Roger Federer est inquiet. Simon Graf qui suit forcément l’actualité du joueur suisse de près n’est pas optimiste. Lui qui possède donc un certain nombre d’informations semble donc vraiment préoccupé par l’état de forme du Suisse : « Federer a récemment augmenté l’intensité. Maintenant, il teste davantage son corps. Mais en attendant la forme qui lui permettrait d’être compétitif dans les tournois du Grand Chelem, voire de jouer pour le titre, il reste encore beaucoup à faire. La vraie question reste de savoir où il en est au niveau de sa situation sportive ?. Concernant ce sujet, il est vraiment difficile de pouvoir répondre à cette question. Il reste qu’il y a quelques indications qui confirment que son retour sera bien plus difficile cette fois qu’en 2017. Roger nous a habitué à des miracles, mais aujourd’hui la reprise du travail est bien plus compliquée que par le passé »