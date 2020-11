Gilles Simon est un théoricien du jeu mais aussi de ses coulisses. Interrogé sur le système adopté par l’ATP notamment pour maintenir le Masters, il a donné sa version des faits et propose une analyse pragmatique qui s’est vérifiée depuis la reprise du circuit après la trêve liée à la pandémie.

« Le problème c’est que chacun a ses priorités et c’est normal et, honnêtement, la priorité pour mettre un nom dessus, elle est financière à tous les niveaux et pour tout le monde. Tu sais que l’USTA devait organiser son tournoi parce qu’ils ont besoin des revenus de l’US Open ; tu sais que Roland-Garros doit organiser le tournoi parce qu’ils ont besoin des revenus de Roland-Garros, etc. Et tu as ceux qui n’avaient pas besoin parce qu’ils avaient une assurance et ils te disent : nous c’est bon, on a une assurance. Dans ce cas, tu n’es pas dans la même logique. Et l’ATP, à ce niveau, le Masters c’est très important pour eux. Est-ce qu’ils avaient besoin de donner des points ATP ou non pour l’organiser ? Je crois qu’ils n’étaient pas obligés, mais le fait est qu’ils ont estimé que le Masters est quelque chose de très important pour eux financièrement, pour la structure. »

« Est-ce que c’est le point central qui fait que du coup il y a un Masters, du coup il faut donner des points, du coup il faut faire une race, etc., et après tu gères avec cela. Je ne suis pas dans le cercle des décisions. Mon point de vue depuis le début, c’est juste de dire que dans le tennis, c’est très important, on a toujours fait attention dans le classement que des joueurs puissent monter et des joueurs puissent descendre, qu’il n’y ait pas de protection, etc., et là c’est dans les faits, c’est ce que j’avais expliqué, quand tu avais jusqu’à Roland un tournoi par semaine, que ce soit Rome ou Hambourg, ou autres, et qu’à chaque fois le cut c’est le trentième, il y a ceux qui le jouent et ceux qui ne peuvent pas jouer ».