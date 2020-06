Gilles Simon était l’invité de l’émission de Gaël Monfils sur Twitch. Comme d’habitude, le Niçois, qui est libre de dire ce qu’il pense, a lâché quelques analyses intéressantes.

Concernant l’aura que Novak Djokovic cherche à conquérir notamment pour essayer de supplanter le Suisse Roger Federer, le Tricolore pense que ce combat est vraiment inutile et contre productif : « Il faut juste accepter que Roger ce n’est pas seulement Roger dans le tennis mais dans le monde entier. C’est le sportif le plus aimé, tu ne peux pas lutter. Même si Novak remportait 22, 25, 36 Grands Chelems, il pourra dire qu’il a été le plus fort, mais les gens préféreront Roger quand même. Novak, quand il oublie qu’il est moins aimé et qu’il se dit, comme à Wimbledon l’année dernière « ok vous êtes tous contre moi, ben allez tous mourir, je vais le niquer », et bien il est imbattable, tu le vois dans ses yeux. »