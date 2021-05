Éliminé dès le premier tour à Lyon par Aljaz Bedene en début de semaine, Gilles Simon en a profité pour s’ex­primer en confé­rence de presse d’après match sur les cas Rafael Nadal et Novak Djokovic, fina­listes sur le Masters 1000 de Rome. Pour ‘Gilou’, les deux monstres ne sont plus aussi frin­gants qu’à leur belle époque. Propos rapportés par L’Équipe.

« La marge s’ame­nuise, leur niveau de jeu a baissé un peu avec les contraintes de l’âge, mais ils arrivent encore en finale. J’ai trouvé Nadal et Djokovic moins perfor­mants qu’il y a quelques années. Ils ont moins de marge, ils sont de plus en plus accro­chés par des joueurs de plus en plus diffé­rents, ils ont de moins en moins de matchs tran­quilles, mais… ça tient ! C’est là que tu vois qu’ils sont forts. »