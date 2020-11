Ce dimanche, c’est le moment du dernier passage du livre de Gilles Simon : « Ce sport qui rend fou », sélectionné par la rédaction.

Gillou rend hommage à Rafael Nadal et à sa légendaire humilité mais pas celle en conférence de presse, celle sur le court : « Ne me dites pas que Rafael Nadal est humble parce qu’il dit en conférence de presse qu’il n’est pas favori au premier tour de Roland-Garros. Son humilité, elle se voit sur le court, comme lors de ce match contre Zverev (NDRL : Il s’agit d’un 2ème tour en Californie, Nadal l’emporte en trois manches 6-7, 6-0, 7-5). C’est ça l’humilité : être dans le présent, malgré le palmarès. Combien Nadal a-t-il disputé de quarts de finale à Indian Wells ? Si ça ne lui est pas arrivé dix fois… Eh bien il s’en fichait. Il était comme un gamin. Elle est là son humilité, dans sa capacité à toujours repartir de zéro, pas dans les phrases qu’il fait avant et après les matchs »