Le célèbre et très perfor­mant compte twitter, Jeu Set et Maths a fait les calculs au sujet du gel des clas­se­ment et les résul­tats se passent presque de commen­taires. Gilles Simon c’est quand même + 102 places. Mais le trico­lore n’est pas le seul car Pella figure à la deuxième place en compa­gnie de Kyrgios (+85).

[CLASSEMENT HORS GEL] Les grands gagnants*



🇫🇷 Gilles Simon | +102 places

🇦🇷 Guido Pella | +85 places

🇦🇺 Nick Kyrgios | +85 places

🇨🇭 Stan Wawrinka | +79 places

🇫🇷 Gaël Monfils | +76 places



* Plus grands écarts entre clas­se­ment hors gel et offi­ciel (Top 100) pic.twitter.com/JykgE7Y3Kk — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 18, 2021