Aujourd’hui, on revient sur notre numéro 6 (décembre 2007) où il était question des soeurs Williams et du rôle des parents. Nous avions aussi eu la chance de nous entretenir avec Gilles Simon pour faire le point sur sa saison 2007. Comme à son habitude, Gillou avait été sincère et direct.

La question

Est-ce qu’aujourd’hui tu peux être tennisman sans être passionné par le tennis ?

« Non si tu n’es pas passionné tu n’y arrives pas.Et je suis catégorique la-dessus. Certains comme Davydenko, ne se cachent pas de leur amour pour l’argent. Mais je ne pense pas qu’il aurait un tel niveau s’il ne prenait pas de plaisir à jouer, à progresser. De l’argent, il en gagne depuis un moment et s’il continue à s’entraîner ce n’est pas que pour le pognon. En France, certains ont fait des apparitions grâce à leur talent mais sans être vraiment passionnés. Ils ont rapidement disparu. Je pense notamment à Olivier Mutis. Il avait un vrai talent naturel dès qu’on lui mettait une raquettes dans la main mais il n’avait pas un vrai amour du jeu. »